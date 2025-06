Spalletti esonerato? Ilary Blasi pubblica questo video

Ilary Blasi ha pubblicato un video su Instagram in cui balla di spalle sulle note di Piccolo uomo di Mia Martini, a tre giorni dall’esonero di Luciano Spalletti da commissario tecnico dell’Italia. Il gesto, accompagnato da cinque faccine che ridono, sembra esprimere la sua gioia per la vicenda, legata a un’antica rivalità. La scelta del brano non pare casuale: richiama le parole con cui Blasi definì Spalletti “un uomo piccolo” nel 2016, durante l’ultima stagione di Francesco Totti alla Roma. All’epoca, Spalletti, allenatore dei giallorossi, aveva relegato Totti in panchina, escludendolo persino dalla squadra dopo un’intervista in cui il capitano aveva espresso frustrazione per il poco spazio in campo. Blasi, allora moglie di Totti, criticò aspramente il tecnico, non per le scelte tecniche, ma per il comportamento umano, accusandolo di mancanza di rispetto.