Donald Trump, l'attacco: "Giornalisti di Cnn e Nyt? Forse licenziati..."

Anche il segretario alla Difesa Pete Hegseth si scaglia contro la stampa Usa per aver minimizzato l'impatto degli attacchi statunitensi a Fordow e le altre centrali: "Che si tratti di fake news diffuse dalla Cnn, dalla Msnbc o dal New York Times, la valutazione preliminare della Dia (l'Agenzia di intelligence della difesa) è stata oggetto di un'attenzione servile", ha affermato Hegseth nel corso di un briefing. Il riferimento è al rapporto trapelato della Dia che suggerisce che il programma iraniano sia stato rallentato solo di qualche mese dall'attacco. Hegseth ha poi citato altre autorità che hanno espresso un parere diverso, tra cui l'agenzia israeliana per l'energia atomica, che ha affermato che l'impianto iraniano di Fordow è stato reso "inoperativo", e ha sottolineato che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha dichiarato che l'attacco ha causato " danni enormi ". "Potrei scorrere l'elenco ancora e ancora. Coloro che effettuano valutazioni adeguate riconoscono che ciò che l'esercito degli Stati Uniti ha fatto è stato storico".

Il capo delha poi proseguito: "Voi, la stampa,a Trump con tanta veemenza? E' come se fosse nel vostro Dna e nel vostro sangueperché non volete che abbia così tanto successo. Dovete opporvi all'efficacia di questi attacchi. Dovete sperare che forse non siano stati efficaci. Forse il modo in cui viene rappresentata l'amministrazione Trump non è vero. Quindi prendiamo mezze verità,, informazioni trapelate, e poi le modifichiamo. Le modifichiamo in ogni modo possibile per cercare di insinuare dubbi e manipolare la mente, l'opinione pubblica, sul fatto che i nostri coraggiosi piloti abbiano avuto successo o meno", ha detto Hegseth, che ha poi criticato la mancanza di resoconti sui media circa le difficoltà incontrate dai militari Usa nell'eseguire l'attacco di sabato scorso e nel difendere la base aerea di, in Qatar, dal contrattacco dell'Iran.

"Quante storie sono state scritte su quanto sia difficile? Non so, pilotare un aereo per 36 ore? L'abbiamo fatto due o tre volte? Perché il popolo americano capisca quanto sia difficile?", ha detto. "Quello che sta realmente accadendo è che state compromettendo il successo degli incredibili piloti di B-2 e degli incredibili piloti di F-35, dell'incredibile rifornimento in volo e degli incredibili difensori aerei che hanno portato a termine la loro missione, ostacolando un programma nucleare in modi che altri presidenti avrebbero sognato", ha concluso.