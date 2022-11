Busta paga tutta da godere: chi avrà subito 3mila euro in più

11 novembre 2022 a

a

a

Nel decreto Aiuti quater c’è spazio anche per il sostegno ai lavoratori tramite l’estensione da 600 a 3mila euro sui fringe benefit esentasse. Per il governo si tratta di una misura di welfare aziendale che punta ad aumentare gli stipendi e quindi ad offrire un aiuto contro il caro bollette. “Consentirà alle imprese di intervenire per sostenere lavoratori e lavoratrici”, ha dichiarato Marina Calderone, ministra per il Lavoro.

Bollette e superbonus, il governo corre: altro decreto aiuti, ecco cosa cambia

“Era una richiesta pervenuta - ha aggiunto - un modo per fare l’intervento senza gravare ulteriormente di costi le aziende e i lavoratori del prelievo fiscale. Un intervento importante che consente di sostenere le integrazioni alle tredicesime per aiutare le famiglie”. Nel provvedimento si legge che “sale da 600 euro a 3mila euro la soglia esentasse per i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale”.

Auto, cala la mannaia-Ue: se hai questi freni non circoli più

Ciò significa che la somma erogata dal datore di lavoro sotto forma di beni e servizi è esente da contributi e tasse e può essere utilizzata, fino al 31 dicembre, anche per il pagamento delle bollette di luce e gas. Ovviamente spetterà all’azienda decidere se inserire o meno i fringe benefit e fin che misura.