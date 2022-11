Superbonus 110%, attenzione al 25 novembre: cosa accadrà

12 novembre 2022 a

Stringono i tempi per il Superbonus al 110%. Il governo dà una stretta al bonus che con il decreto Aiuti quater scende dal 110 per cento al 90. Ma attenzione alle pieghe della nuova norma. Come riporta ilCorriere nel decreto l'esecutivo ha introdotto un doppio vincolo che riguarda proprio la fase che accompagnerà il vecchio regolamento verso quello nuovo. Infatti il 110 per cento è salvo per tutti coloro che hanno già deliberato l'intervento sull'immobile e presentano la Cilas entro il 25 novembre. Si tratta di un documento fondamentale: la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Semplificata, ovvero il titolo abitativo necessario per realizzare determinati interventi edilizi.

Dopo questa data il Superbonus subirà un taglio. "Abbiamo sempre condiviso le finalità del Superbonus ma il modo in cui è stato realizzato ha segnato molti problemi", ha spiegato Giorgia Meloni. Secondo il premier "la copertura al 110% ha determinato una deresponsabilzzazione e una distorsione sul mercato dei costi sul mercato e il beneficio è andato prevalentemente a favore dei redditi medio-alti.

Per questo abbiamo deciso di intervenire per correggere alcune distorsioni, concentriamo questa misura verso chi ha maggiori necessità". Intanto nella serata di ieri Forza Italia ha annunciato di voler presentare un emendamento per tutelare chi ha già iniziato i lavori e il settore dell'edilizia. Intanto è scattata la corsa contro il tempo per presentare la Cilas entro il 25 novembre.