Aidr, Premio Digital News: tra i vincitori Nunzia De Girolamo e Tommaso Labate

L'associazione Aidr (Italian Digital Revolution) ha presentato la terza edizione del Premio Digital News rivolto a giornalisti, comunicatori e manager che hanno coniugato "esperienza, accessibilità e innovazione", in partenariato con Commissione e Parlamento europei per la promozione dei contenuti dell'Agenda Digitale.

La cerimonia si è svolta presso lo spazio Europe Experience - David Sassoli, a Roma, condotta da Maria Antonietta Spadorcia, vicedirettore Tg2. Tra i giornalisti premiati: Vincenzo La Manna, vicedirettore Askanews; Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica; Tommaso Labate, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico; con loro Federico Palmaroli, fondatore della pagina satirica "Le più belle frasi di Osho".

Il Premio speciale "Digital News" dedicato ai manager della comunicazione è andato a: Andrea Delogu, vicedirettore generale informazione del Gruppo Mediaset; Fabrizio Dell'Orefice, direttore affari istituzionali di Ferrovie dello Stato; Nunzia De Girolamo, manager della comunicazione; Gianluca Petrillo, direttore delle relazioni esterne di Deliveroo; Pierpaolo Cito, direttore rapporti con i consumatori e le associazioni di Poste Italiane; Paolo Tedeschi, head of communications, corporate marketing & sustainability di Canon.

"La rivoluzione digitale ha modificato profondamente il nostro approccio al mondo dell'informazione - ha detto il presidente di Aidr, Mauro Nicastri -, portando una maggiore libertà di accesso, e facilità di condivisione dei contenuti stessi. Il cambiamento straordinario che ne deriva per gli utenti e per gli stessi operatori dell'informazione è epocale. Per questo vogliamo sostenere le tante eccellenze presenti sul nostro territorio, premiando gli uomini e le aziende che in questi anni hanno saputo farsi portavoce del cambiamento nel mondo della comunicazione".

All’evento erano presenti esponenti del governo e parlamentari: “Il digitale ormai è una realtà consolidata in tanti campi”, ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. “Il digitale ci deve aiutare a vivere in maniera più semplice. Per la Pubblica amministrazione è fondamentale e stiamo lavorando in maniera intensa. Gran parte delle risorse del Pnrr per la Pubblica amministrazione è dedicato alla digitalizzazione”.