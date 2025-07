Guerre ed inflazione riducono la crescita Ue. I turisti? L'arma dell'Italia

Lo scenario socio-economico che si prospetta nell’area euro per il II semestre e per il 2026 non brilla, con l’anno in corso che viaggia col passo della lumaca, passo che potrebbe quasi raddoppiarsi nel 2026. Andando in ordine si può ragionevolmente stimare una crescita del Pil inferiore al punto percentuale, nell’area euro per il 2025, cui seguirebbe, nel 2026, un +1,4-1,5 per cento. Per entrambi gli anni quello dell’Italia, si limiterebbe a una crescita dello 0,7% nel 2025 e dell’1,1-1,2% nel 2026. I fattori di rischio che portano agli striminziti risultati in Eurolandia si possono riassumere in quattro grandi capitoli.

Il primo riguarda le incertezze globali legate ai conflitti in corso, all’epopea Trumpiana, tra dazi, posizioni geopolitiche sulle aree dei grandi conflitti bellici e il rischio d’inflazione negli Usa, rischio che negli ultimi indicatori di maggio si è concretizzato ed è in fase di peggioramento. Il secondo ha nella transizione energetica e i costi che comporta e le implicazioni ormai consolidate sul peggioramento climatico, ben sapendo che si contrappongono necessità industriali-commerciali agli iter iper ambientalisti che hanno portato l’industria dell’auto a una possente crisi Il terzo capitolo è legato ai nuovi stili di vita delle popolazioni europee che puntano a un nuovo paradigma che non mette più al centro il lavoro e l’ascesa sociale, ma il tempo libero e l’attenzione alla persona, ancor più della famiglia. In questo contesto si colloca il tipo di domanda di consumi che modifica sostanzialmente il modello produttivo e con esso il reddito pro capite. Il quarto e ultimo capitolo è e sarà il ruolo dell’inflazione che dovrebbe attestarsi intorno al 2% in linea con le aspettative della Bce. Ma essendo cumulata con quella del 2022-23 eroderebbe ulteriormente il potere d’acquisto.