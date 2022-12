19 dicembre 2022 a

a

a

Le nostre carte sono spesso soggette a usura nel tempo e spesso facciamo i conti con prelievi e pagamenti che non vanno a buon fine: ecco qualche consiglio per evitare il peggio. Ascolta “Conti in tasca”

Ascolta "Bancomat, l’errore da non fare mai" su Spreaker.