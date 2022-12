Presidente Meloni, la priorità è puntare sulle giovani generazioni. L'analisi di Andrea Pasini

Andrea Pasini 22 dicembre 2022 a

Investiamo sui nostri giovani. Quante volte dovremo ancora ripeterlo prima che la nostra politica faccia qualcosa? Io ripongo fiducia nel premier Giorgia Meloni che da sempre è stata molto sensibile riguardo il tema dei giovani e sono sicuro che nella sua agenda politica e di governo saprà dare delle risposte concrete alle esigenze delle giovani generazioni. L’Italia, purtroppo da anni, lotta contro un generalizzato senso di sfiducia dei propri giovani e nel futuro che li aspetta.

Tre ragazzi su dieci si dicono intenzionati a lasciare l’Italia per trovare all’estero migliori condizioni di vita e di lavoro. I nostri giovani lamentano una mancanza di opportunità, l’assenza di contesti dinamici e internazionali in cui misurare le proprie capacità, ma soprattutto lamentano l’assenza di una guida, qualcuno che li aiuti a valorizzare i propri talenti, realizzare le proprie idee e che li guidi in questo periodo così storicamente complesso e difficile. Nonostante le difficoltà io mi ritengo sempre un giovane fortunato. Gestisco ogni giorno l’azienda fondata dalla mia famiglia quasi 80 anni fa e lo faccio insieme a mia sorella e mio cugino. Siamo tre giovani che hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova, di imparare, di lavorare duramente e con passione. Oggi siamo fieri della nostra azienda, delle 54 persone che vi lavorano di cui molti under 30 e di portare nelle case di migliaia di italiani tutti i giorni i nostri prodotti, frutto di tradizione, artigianalità, sacrificio e innovazione.

Un’opportunità unica, che mi ha permesso di realizzare ancora una volta il potenziale intrinseco dei nostri territori, fucine di idee e di innovazioni senza pari, e confermare la convinzione che la mia generazione, e quelle future, possano e debbano essere la forza motrice capace di riportare l’Italia tra le protagoniste della scena economia e politica continentale e globale. Ma cosa ho imparato in questo percorso, e che consigli darei ai ragazzi che oggi sognano di costruire qui il proprio domani e il proprio futuro?

In questo periodo così difficile a livello economico, valoriale e di attenta riflessione, mi sento di condividere con i miei coetanei e con i ragazzi più giovani di me qualche consiglio di vita che ho imparato lungo la mia strada di crescita personale e professionale.

Non abbiate paura di sbagliare. Superate quel preconcetto tipicamente italiano che vede il fallimento come un’onta insormontabile. Sbagliare è naturale e dagli errori si possono imparare grandi lezioni di vita. È sbagliando che si migliora e si diventa più forti.

Osservate sempre con attenzione e umiltà chi ha più esperienza e delle capacità e prendeteli come esempio. Individuate sempre persone che con il loro ruolo e il loro network possano aiutarvi a crescere e migliorarvi. Guardateli con attenzione, chiedetegli consiglio e assorbite il più possibile le loro capacità. Solo così potrete crescere e diventare quello che sognate.

Mettetevi in gioco. Date sempre il 100% in ogni situazione e in ogni mansione. Che siate appena maggiorenni o più grandi, è sempre il momento giusto per rimboccarsi le maniche e iniziare ad imparare. Non dovete sapere con certezza quello che vorrete fare da grandi, ma provate e abbiate il coraggio di buttarvi senza paura perché è sempre meglio rimpiangere un qualcosa che avete fatto e magari non è andato bene che rimpiangere di non averci mai provato. L’obiettivo che dovete avere sempre fisso in mente è fare la differenza.

Curate sempre le vostre relazioni, perché le conoscenze e le esperienze che fate oggi, saranno fondamentali per costruire la vostra rete di relazioni del domani. Date le giuste attenzioni alle persone che vi vogliono bene e che vi sono sempre state vicino, perché in futuro saranno sempre meno ma queste vi riserveranno grandi sorprese positive e le ritroverete sempre a darvi conforto e forza nei momenti più difficili.

Cercate l’ispirazione ovunque. Nelle persone, nei luoghi, nei vostri affetti e nelle vostre passioni. Ogni cosa può diventare uno stimolo per la vostra creatività e una chiave di svolta per il vostro futuro.

Siate sempre umili. Accettate i consigli e comportatevi sempre in maniera corretta. Nella vita siamo tutti tentati di scegliere qualche scorciatoia per arrivare al risultato voluto in fretta, ma ricordatevi che una casa duratura si costruisce solo su fondamenta salde e per fare questo ci vuole tempo. Le cose facili sembra che premino all’inizio ma poi vi accorgerete che solo con il sacrificio, la costanza, la serietà, la qualità ed il rispetto ciò che costruirete non crollerà mai.

Abbiamo l’opportunità e la responsabilità di investire su noi stessi, e di conseguenza nel nostro Paese: l’Italia ha bisogno di noi giovani per vivere nuovamente un altro grande Rinascimento. Non fate l’errore come fanno in tanti di pensare che qualcun altro debba trovarvi una occupazione, non pensate che chiunque men che meno la politica debba servirvi tutto su un piatto d’argento. Non affidatevi a chi vi promette successo facile. Dovete essere forti e resilienti, come la vita ci insegna. Si può farcela anche da soli. Certo questo non vuol dire rifiutare l’aiuto degli altri, ma se quest’aiuto non dovesse arrivare ce la farete comunque da soli , con la vostra tenacia. Per cui meglio metterci sempre coraggio, passione e cuore per cercare di realizzare i propri sogni che aspettare che qualcun altro lo faccia per voi. Sognate sempre in grande e non mollate mai perché alla fine dopo molti sacrifici riuscirete a realizzare i vostri obbiettivi e i vostri sogni.