Pensione "indipendentemente dall'età": chi può incassare l'assegno

Quota 41 non è più un miraggio. Federico Freni, sottosegretario all’Economia, torna sulla legge di Bilancio assicurando che "la scelta è chiara: quota 41 è un metodo, non uno spot". E allora cosa c'è dietro l'inserimento del coefficiente anagrafico a 62 anni? Stando a quanto riferito al Messaggero, Freni ammette che si tratta di "ragioni di costo", solo quello. Quota 41 è più vicina di quanto si immagini: "Il futuro è verso l’azzeramento progressivo del limite di età. Quindi si potrà andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età".

Quanto ad Opzione donna, "non era sostenibile economicamente nella versione conosciuta sino ad oggi. Ma si tratta di una misura che intercetta un bisogno di tutela cui non possiamo e non vogliamo negare risposte. Vedremo di trovare una quadra migliorativa". Sempre parlando di previdenza, le limitazioni alla rivalutazione sono state giudicate penalizzanti da varie categorie professionali. "Abbiamo scelto di supportare in modo deciso i redditi medio bassi, limitando la rivalutazione previdenziale solo a determinate fasce. Abbiamo creduto giusto - continua il sottosegretario - supportare chi ha più bisogno, chi a fronte dell’inflazione galoppante ha perso maggiore potere di acquisto, partendo dalle pensioni più basse. È stata una scelta politica".

Una cosa è certa: la prudenza finanziaria del governo in fatto di Manovra è stata apprezzata anche da insospettabili personaggi. Basta pensare a Mario Monti che, ospite in tv, ha elogiato l'esecutivo dando un bel "nove" all'"adesione alle linee europee e la prudenza sul bilancio pubblico". A rivendicare cautela lo stesso Freni: "Quella approvata dalla Camera è una legge di bilancio prudente, all’insegna del buonsenso, con una larga parte dedicata all’energia, come è giusto che sia. Abbiamo però avviato un percorso netto e deciso, in chiara discontinuità con il passato, dando un tratto politico ai provvedimenti economici, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori".