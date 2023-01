Editoria, Iezzi (Lega) “Chiarezza su fondi pubblici a Rcs. Presentata interrogazione”

19 gennaio 2023 a

“Abbiamo depositato una interrogazione per sapere a quanto ammonti la somma percepita dal Corriere della Sera e altre realtà Rcs derivante dalla pubblicità finanziata da società a partecipazione pubblica. L’obiettivo è una maggiore trasparenza nel sostegno pubblico ai media”.

Lo dichiara il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Igor Iezzi. “Nell’editoriale di Libero pubblicato ieri, infatti, il direttore ricorda come il fondo pubblico per l’editoria, cui accedono tutte le testate, non è l’unica forma di finanziamento pubblico a giornali ed editori. Il Corriere – spiega il deputato - oltre a incassare dallo Stato cinque centesimi di euro per copia venduta e a godere del credito d’imposta concesso per l’acquisto della carta, ha beneficiato dell’alleggerimento dei propri organici con un esoso prepensionamento a carico dell’Inps. E, inoltre, riceve ulteriori risorse, sotto forma di pubblicità, da parte di società a partecipazione pubblica, come Leonardo, Tirrenia, CdP, Eni e Enel. Riteniamo sia fondamentale che ci sia la massima trasparenza sull’uso di fondi pubblici per fugare ogni possibile dubbio circa un uso non congruo dei soldi dei cittadini italiani”.