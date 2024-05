Rita Pavone con la Polizia: "Chi giustifica i delinquenti poi ha la scorta"

11 maggio 2024 a

A fianco delle forze dell'ordine, sempre e comunque. E contro chi le svilisce. Rita Pavone si conferma personaggio dalle idee forti sui social, e il suo post su X, l'ex Twitter, non passa di certo inosservato.

La cantante 78enne, da oltre sessant'anni sulla breccia e protagonista di alcuni brani più famosi della musica italiana nel mondo, non cita esplicitamente i fatti di Milano, con due gravissime aggressioni ai poliziotti nel giro di poche ore a Milano, prima alla stazione di Lambrate (un marocchino ha pugnalato tre volte alla schiena il vice-ispettore Christian Di Martino, riducendolo in fin di vita) e poi alla Stazione centrale (in questo caso un egiziano ha cercato di colpire con delle pietre un gruppo di agenti, uno di loro gli ha sparato alla spalla ferendolo e ora è indagato), ma il riferimento delle sue parole appare chiarissimo.

"Il bello è che chi in qualche modo giustifica gli atti delinquenziali e non ha mai una parola di solidarietà verso la Polizia, si serve però della scorta di questa ogni volta che si muove da casa. E non solo lui o lei, ma anche la di loro famiglia. Vergognosa carenza di coerenza". Anche in questo caso, pur non diretto, il riferimento sembra essere ai tanti politici del centrosinistra che, per esempio, non hanno tenuto necessario tributare parole di vicinanza al vice-ispettore gravemente ferito dopo aver tentato di fermare l'immigrato irregolare a Lambrate. Tuttavia, i commenti al post non sono unanimi. E la polemica monta.

"Ok - le risponde un utente -.Per solidarietà nei confronti del poliziotto ferito, può organizzare una raccolta fondi, per sostenere la riabilitazione. E la familia. Cosi può dare il buon esempio. Non crede?". Risposta della Pavone: "Anche lei però. Non crede?". E ancora: "Potremmo dire lo stesso di chi attacca quotidianamente la magistratura e poi si presenta alle commemorazioni in Sicilia", "Cara Rita e questi personaggi sono tutti a sinistra. Poi se sono in pericolo chiamano subito le forze dell'ordine", "È vomitevole che una come lei scriva falsità vergognose sui social! La Polizia è di tutti i cittadini, dx e sx. È la dx che vuole 'intestarsela' a fini elettorali. Come cantante era una mezza cartuccia ma non sapevo che anche come essere umano avesse tutti questi limiti!", "Dai che quest'altra volta che parlano di premierato insieme a pupo chiamano anche te", "Vergognoso è che questo governo si serva delle forze armate per sedare il dissenso. Stile camice nere e ronde del ventennio", "Faccia i nomi, signora Pavone. Se no è solo starnazzamento", "Grande Rita. Cantagliele!", "Però, quando hanno l'ok a manganellare e altro, lo fanno senza problemi e sono sempre studenti e lavoratori. Mi dispiace ma non sono solidale".