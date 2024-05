Matteo Salvini fa il record col libro e punge i pm sul caso Toti

11 maggio 2024 a

Toti? «Se qualche uomo di giustizia venisse intercettato e dossierato nel suo ufficio per due o tre anni», polemizza Matteo Salvini, «non so quanti rimarrebbero a spasso sul lungomare di La Spezia». Il vicepremier leghista arriva al Salone del Libro di Torino alle 14.15, e la presentazione del suo ultimo volume “Controvento. L’Italia che non si arrende” (Piemme), dà il la a stoccate e ragionamenti a tutto campo. Breve parentesi: nella prima settimana d’uscita è stato il libro più venduto d’Italia, 16.622 copie (7.552 online a cui se ne aggiungono altre 9.100 vendute direttamente dall’editore ma che non vengono conteggiate). Veniamo all’inchiesta che coinvolge il governatore della Liguria. (...)



