Gas, precipitano le bollette: quanto si paga adesso

Una buona notizia sul fronte bollette: "In deciso calo la bolletta del gas per le famiglie ancora in tutela. In base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di gennaio 2023 e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo in tutela si registra una diminuzione del -34,2% della bolletta rispetto al mese di dicembre 2022", lo comunica Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) in una nota.

La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di gennaio, che ha registrato una quotazione media all’ingrosso sensibilmente piu bassa rispetto a quella del mese di dicembre, il prezzo della materia prima gas, per i clienti con contratti in condizioni di tutela, e pari a 68,37 EUR/MWh.

"Possiamo guardare sicuramente avanti con qualche elemento di maggior ottimismo rispetto a un paio di mesi fa", ha affermato ai microfoni di Skytg24 il presidente di Arera, Stefano Besseghini, commentando l’andamento delle bollette del gas a gennaio e il calo del 34,2%. "Sicuramente è ancora possibile una coda dell’inverno e un periodo freddo ma gli stoccaggi sono superiori ai loro dati medi storici", ha continuato Besseghini. Che poi ha precisato che "fare previsioni è sempre un esercizio complicato" e che "le sorprese possono esserci sempre".