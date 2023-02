Gas e luce, prezzo bloccato: l'offerta che stravolge il mercato

Adriano Bascapè 14 febbraio 2023 a

L’offerta è fra le più competitive del mercato. Poste Italiane lancia Poste Energia, che prevede una bolletta fissa per due anni sia per l’energia elettrica sia per il gas. Rata sempre uguale, anzi potenzialmente in diminuzione se dal secondo anno si scoprisse che il cliente ha pagato di più in quanto ha consumato di meno. «Con il lancio di Poste Energia – ha spiegato l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante – completiamo il processo di ampliamento della gamma di servizi ai clienti, puntando sulla forza della nostra piattaforma innovativa e omnicanale. Poste Energia è un servizio vicino alla nostra filosofia perché è trasparente, prevedibile, innovativa e sostenibile e fa leva sul fortissimo rapporto di fiducia che lega i cittadini a Poste Italiane. Si tratta di un altro passo in avanti del percorso definito nel Piano industriale 24Si Plus, con il potenziamento della strategia di azienda multi-piattaforma con business diversificato tra servizi postali, finanziari, assicurativi, di pagamento, telefonia e ora anche energia».

Oltre al prezzo, la caratteristica di Poste Energia è la qualità dell’elettricità venduta. «Vendiamo solo energia elettrica 100% green prodotta in Italia esclusivamente da fonti rinnovabili e certificata», puntualizza l’azienda e «inoltre compensiamo le emissioni di CO2 del gas venduto tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano il nostro supporto a progetti volti a ridurre i gas serra». L’offerta delle Poste è destinata a rivoluzionare il mercato per due motivi. Il primo riguarda la presenza capillare nel territorio. La soluzione luce e gas è disponibile in tutti gli uffici postali, su Poste.it e sulle app Postepay e Banco Posta. I clienti potenziali sono 35 milioni, ovvero le persone che utilizzano gli sportelli fisici e virtuali della più grande rete di distribuzione di servizi italiana. La seconda ragione è che i costi sono fra i più convenienti. Per chi entro il 7 marzo scegliesse Poste Energia, l'offerta luce sarebbe formata da un prezzo componente energia monorario di 0,290 euro al kilowattora, bloccato per 24 mesi, mentre il prezzo componente commercializzazione e vendita è pari a 69,8818 euro l’anno.

L'offerta Gas invece è composta da un prezzo componente materia prima gas di 1,055 euro al metro cubo, bloccato per 24 mesi, un prezzo componente commercializzazione e vendita fissa per 67,32 euro l’anno, mentre il prezzo componente commercializzazione variabile è ora di 0,007946 euro al metro cubo. I prezzi sono fra i più economici confrontando le offerte ad oggidei concorrenti. E comunque, se nel corso dell’anno si pagasse più rispetto all’energia consumata si ha diritto a un rimborso, oppure a spalmare l’eccedenza per abbassare le bollette future. Le bollette bloccate per un anno partono ora da 88,6 euro al mese, prezzo comunque variabile e legato all'andamento del Psv, il punto di riferimento del prezzo industriale in Italia.