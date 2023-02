Mps, crollo in Borsa: i francesi vendono, effetto domino

28 febbraio 2023 a

I francesi vendono e Montepaschi Siena crolla in Borsa a Piazza Affari. Mattinata turbolenta a Milano: la compagnia di assicurazioni transalpina Axa ha completato con successo la vendita di 100 milioni di azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, pari a circa il 7,94 per cento del capitale sociale della Banca, al prezzo di 2,33 euro per azione, per un ammontare complessivo di 233 milioni di euro, nell'ambito di un'offerta in opzione accelerata riservata a investitori istituzionali. Dopo il regolamento e la consegna dell'offerta, prevista intorno al 2 marzo 2023, Axa manterrà direttamente o indirettamente lo 0,0007 per cento del capitale sociale di Banca Mps.

Tutto bene, tranne che per gli azionisti dell'istituto senese storicamente vicino al centrosinistra, che hanno visto crollare il valore delle azioni. Mentre la Borsa di Milano (+0,3%) gira in rialzo con le banche che vedono maggiori ricavi grazie all'effetto del rialzo dei tassi d'interesse, infatti, è pesante il passivo di Montepaschi, crollata dell'8,8 per cento.

Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 185 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,49%. Tra gli istituti di credito si mettono in mostra Banco Bpm (+2,1%), Unicredit (+1,5%), Intesa (+1,4%) e Bper (+1,3%). Seduta positiva anche per Campari, con Morgan Stanley che alza il target price a 12,5 euro da 9,3 euro con la raccomandazione a overweight. Sale Nexi (+1,2%) e Leonardo (+0,4%). In luce Tim (+0,9%), alle prese con le vicende della Rete e con l'offerta di Kkr. Andamento negativo per l'energia con il prezzo del petrolio che sale. Si sgonfia Saipem (-1%) dopo i conti. Debole anche Eni e Tenaris (-0,1%). In flessione le utility mentre il gas continua a salire. Giù Hera e Erg (-0,6%), A2a (-0,2%), Enel (-0,1%).