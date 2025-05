Borsa, ecco le azioni che fruttano più soldi

Per chi ha in portafoglio azioni italiane oggi è uno dei giorni più ghiottti dell’anno visto che stamane è il cosiddetto “Dividend Day”, la giornata in cui numerose società quotate alla Borsa Italiana staccano il dividendo. Per capirci distribuiscono parte degli utili realizzati durante l’esercizio passato. L’antipasto era già arrivato nel mese di aprile, ma ora per gli investitori il piatto è ben più ricco. Saranno oltre 40 le società quotate a Milano, di cui ben 23 solo nel Ftse Mib, che oggi staccheranno la cedola legata ai bilanci 2024 per un ammontare totale di oltre 15 miliardi di euro.

L’apertura teorica dell’indice principale si prevede in calo, perché al prezzo di ciascun titolo sarà sottratto il dividendo: in termini aritmetici l’impatto vale attorno a 470 punti. Chi detiene i titoli maturerà poi il diritto al pagamento, che verrà accreditato già mercoledì. Quello che scatta oggi è, senza dubbio, il momento clou di una stagione generosissima: nell’intero 2025, infatti, Piazza Affari distribuirà 41,1 miliardi sui profitti 2024, (+13% sul 2023). E nel 2026 si dovrebbe poi salire ulteriormente, arrivando a quasi 44 miliardi di euro, il 7% in più rispetto a quest’anno. A crescere non sono solo gli importi, singoli e complessivi, ma anche i rendimenti. Secondo i calcoli fatti dagli esperti di Intermonte, nel 2025 il dividend yield medio di Piazza Affari arriva al 4,8% con stime in crescita al 5,2% per il 2026. Un aumento considerevole se si tiene conto anche del fatto che la Bce sta tagliando i tassi d’interesse, una dinamica che incide sulla redditività delle banche. Tra i singoli titoli svetta Banca Mps con un dividend yield dell’11,2%, seguita da Banco Bpm al 10,1%, Banca Ifis al 9,2%, Piaggio all’8,7% e Bper Banca all’8,1%.