Pensione, chi può prendere l'assegno un anno prima: Inps, l'ultima rivoluzione

Andare in pensione un anno prima? Il governo starebbe pensando di abbassare di un anno - cioè da 60 a 59 anni - l'età minima per poter usufruire della misura Opzione Donna ed eliminare il vincolo che riguarda i figli. Lo riporta Repubblica. Se l'indiscrezione venisse confermata, potrebbero cambiare diverse cose: innanzitutto la platea delle donne che potrebbe beneficiarne passerebbe da 2.900 a 13.200, circa 10mila in più.

La modifica, per ora soltanto ipotizzata, potrebbe essere inserita nel prossimo decreto ministeriale, lo stesso che trasformerà il reddito di cittadinanza in Mia (Misura di inclusione attiva). Sul quotidiano si legge che l'età standard per la pensione tornerebbe a 59 anni, uno in meno per chi rientra in particolari categorie come la disabilità al 74% o caregiver, ossia con un familiare che necessita della sua presenza per almeno sei mesi ma anche dopo un licenziamento o se dipendente di un'azienda in crisi. Così facendo si direbbe addio anche al vincolo dei figli.

Questa modifica non peserebbe molto sulle casse dello Stato per l'anno in corso: si parlerebbe di una cifra che si aggira intorno ai 70-80 milioni. Il problema, però, si potrebbe porre dal 2024, quando la nuova Opzione Donna potrebbe arrivare a costare intorno ai 250-300 milioni. Il ministro del Lavoro Marina Calderone e il sottosegretario Claudio Durigon hanno già espresso la volontà politica.