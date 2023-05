Renzi, sparata contro Meloni: "Taglio delle tasse, ma che dici?"

02 maggio 2023 a

a

a

"I 60 secondi di oggi sono dedicati a Giorgia Meloni e alla notizia del giorno: la riduzione della tasse sul lavoro. Ieri c'era questo video pazzesco da palazzo Chigi in cui Giorgia Meloni con fare solenne annuncia: 'Abbiamo tagliato 4 miliardì, sono 3 ma cambia poco, 'e questo è il più importante taglio di tasse sul lavoro degli ultimi decenni. Giorgia ma che stai a dì?". Così Matteo Renzi in un video su Instagram. Poi mettendo i puntini sulle "i" sul Riformista: "Sarà un giornale molto diverso da come ve lo aspettate. Non sarà il gazzettino di Italia Viva, ma sarà un luogo di libertà, di spazio, di confronto".



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev