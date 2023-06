Parte l'estate di Trenitalia con 250 Frecce al giorno

Michele Zaccardi 09 giugno 2023 a

Più treni per le mete turistiche, nuove soluzioni integrate di viaggio e promozioni per famiglie e giovani. Con l’arrivo dell’orario ferroviario estivo, l’11 giugno partirà la Trenitalia Summer Experience, presentata ieri alla stazione Termini di Roma. In totale, verranno garantiti oltre 6.600 collegamenti al giorno in Italia e altri 3.300 in Europa, mentre le corse dei bus saranno 19mila in tutto il Vecchio Continente. «Siamo passati attraverso la tempesta perfetta: pandemica, energetica e climatica e l’abbiamo superata. Oggi vediamo numeri che non vedevamo dal 2019» ha dichiarato il presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla. «Noi ci preoccupiamo delle persone che la mattina devono andare a lavorare» ha aggiunto. «Ma siamo anche attenti alle esigenze del nostro Paese che sta puntando moltissimo sul turismo. Per questo dobbiamo dare un’offerta adeguata».

L’architrave della strategia della divisione passeggeri del gruppo Ferrovie dello Stato (Fs) sarà l’intermodalità, ovvero soluzioni che contemplano l’utilizzo di diverse modalità di trasporto. Basti pensare che ben 19 aeroporti saranno collegati alle stazioni. Attraverso accordi con Ita Airways, ha spiegato l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, «possiamo avere un biglietto combinato dall’America, un biglietto unico che preveda il volo e il treno». Ma anche l’integrazione di ferro e gomma diventa strategica, con un piano per sviluppare la società Bus Italia. «Stiamo creando dei link: autobus connessi con gli orari dei treni. Ad esempio, si può andare ad Assisi, scendere in stazione e arrivare nel centro storico» ha dichiarato l’amministratore delegato. La pianificazione del viaggio sarà inoltre più completa anche grazie alla rinnovata applicazione di Trenitalia, che consentirà in maniera semplice di prenotare treni, bus e parcheggidelle società che fanno parte di Fs, in modo da organizzare il viaggio non più soltanto da stazione a stazione, ma dal punto di partenza alla destinazione finale. «Con la Summer Experience del Polo Passeggeri abbiamo rafforzato ulteriormente l’attenzione al cliente che è sempre più al centro di tutte le nostre decisioni» ha puntualizzato Corradi. «Per rispondere alla crescente domanda di viaggi, in particolare di chi si sposta per piacere o per svago, abbiamo investito molto in nuovi treni e bus e abbiamo aumentato la frequenza dei nostri mezzi nel weekend».

Sulla rete ferroviaria italiana correranno oltre 250 Frecce al giorno per 120mila posti offerti. Nel complesso, saranno servite più di 120 destinazioni, tra mare, montagna e città d’arte. Vengono poi implementati e migliorati i collegamenti verso il Sud Italia tra Milano e Napoli, una tratta lungo la quale correranno 68 Frecciarossa al giorno, con una capienza di 30mila posti. Mentre la connessione “business” per eccellenza, la Milano-Roma, potrà contare su 4 Frecciarossa in più ogni giorno, per un totale di 94 corse, con una frequenza media di circa un treno ogni 15 minuti nelle ore di punta. Ma la novità più attesa dalle famiglie è la promozione Junior Estate che, dal lunedì al venerdì, consente di far viaggiare gratuitamente i ragazzi sotto i 15 anni, accompagnati da un adulto pagante.