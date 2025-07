"Manie-Meloni": fegati rossi spappolati, ecco perché

Nel corso della storia l’Italia ha avuto diversi appellativi, da giardino d’Europa a Bel Paese etc.. Ora è diventato anche il paradiso per i ricchi stranieri. Proprio così, nessuna meta esotica né isola incontaminata. È lo stivale a piacere e lo titola a chiare lettere il francese Le Figaro: “Italia, il nuovo paradiso per i super ricchi stranieri”. Certo, il patrimonio artistico e culturale, le bellezze delle coste adriatica, tirrenica e ionica, ma… a far gola ai milionari è, a sorpresa, il regime fiscale. Nessun eldorado a tasse zero, sia chiaro, ma facilitazioni sì per chi porta soldi dall’estero e investe qui da noi; per non parlare della remunerazione dei capitali, a cominciare dai Btp italiani, molto appetiti dai fondi internazionali.

Secondo Henley & Partners, l’Italia è il terzo Paese preferito dai grandi patrimoni mondiali, preceduta solo dagli Emirati Arabi Uniti e dagli Stati Uniti. Questo flusso porta nuovi investimenti in immobili, imprese, e consumo di lusso, specialmente in grandi città. Nel 2024 si è avuto, in tal senso, un aumento del 5%, al contrario del resto d’Europa in cui il dato cala. Così il premier Giorgia Meloni sul tema: “Un segnale chiaro di fiducia verso la nostra Nazione”. Il fiscalista milanese Vito Paciello, sempre su Le Figaro, afferma: “Un sistema simile a quello svizzero, ma con il vantaggio di vivere in un Paese infinitamente più piacevole”. Piace il forfait annuale per i nuovi residenti: 200.000 euro per coprire, per 15 anni, tutti i redditi di fonte estera ed esenzione totale dalle imposte di successione e donazione sui beni detenuti all’estero. Insomma, tanta roba per chi ha superato i settant’anni e sceglie l’Italia où mourir tranquille. Non solo loro, anche manager, dirigenti e professionisti d’alto rango. Fino al 2023, questi potevano contare su una esenzione Irpef fino al 90% del reddito da lavoro prodotto in Italia.