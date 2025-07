Carlo Nordio, lezione al Pd: "Milano, non sono in carcere grazie a me"

Sul sovraffollamento carcerario, invece, ha spiegato: "Abbiamo sempre ascoltato con attenzione e riverenza gli appelli del presidente, e cercato di darvi una risposta che coniugasse certezza del diritto e diritti dell’umanità. Stiamo raggiungendo i primi obiettivi, cominciando con i detenuti che possono usufruire di misure alternative". In ogni caso ha escluso sia l'indulto che la liberazione anticipata: "Se motivati dal ridurre il sovraffollamento, non solo costituiscono una manifestazione di debolezza dello Stato o addirittura di resa, ma sono anche inutili".

Poi, sul piano carceri: "Abbiamo aperto oggi un interpello per 102 amministrativi adibiti esclusivamente alla magistratura di sorveglianza. E posso anticipare che ci sarà anche un ampliamento della pianta organica dei magistrati di sorveglianza di 58 unità: due per ogni ufficio giudiziario. Dal 30 giugno, poi, dei 6.000 addetti all’ufficio del processo che stabilizzeremo con fondi nazionali una parte cospicua sarà assegnata alla magistratura di sorveglianza".

Parlando della separazione delle carriere, infine, ha sottolineato che la mancanza di approvazione di emendamenti non è una "torsione illiberale", come dice il Pd: "Non lo è perché la separazione delle carriere è normale negli Stati dove è nata la democrazia: dalla Gran Bretagna agli Usa. E in quasi tutta Europa. Questo linguaggio apocalittico e sgangherato rivela debolezza argomentativa".