Jannik Sinner, Chris Evert spiana il fesso di turno: "Dopato rosso?"

Dopo la spettacolare finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, Chris Evert si è ritrovata al centro di un acceso - e assurdo - dibattito social. L’ex numero uno del mondo, oggi apprezzata commentatrice, è stata accusata da un utente di non aver sostenuto il numero 1 al mondo nel corso del match, innescando una polemica alla quale ha scelto di rispondere direttamente.

Tutto è nato da un video pubblicato sui canali ufficiali dei Championships, che mostrava le reazioni della Royal Box durante un momento chiave dell’incontro. Nelle immagini si vede la reazione del pubblico – tra cui esponenti della famiglia reale e celebrità – alla fine del primo set, chiuso da un punto eccezionale di Alcaraz al termine di uno scambio serrato con Sinner.

Nel filmato si distingue chiaramente Chris Evert mentre applaude con entusiasmo, le mani alzate in segno di sorpresa per la qualità del punto. Una scena che ha spinto un utente a lanciare una frecciata contro Sinner, questo è il punto centrale: "Grazie a Chris Evert per non aver tifato per il Clostebol rosso a Wimbledon". Chiaro il misero riferimento alla vicenda-doping che ha coinvolto Sinner.