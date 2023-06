Mediaset, "in caso di azione ostile...". Donzelli, governo sul piede di guerra

15 giugno 2023 a

"Se Vivendi facesse un'azione ostile verso Mediaset? Il governo sarebbe pronto a usare la golden power". Giovanni Donzelli lo dice chiaro e tondo: in caso di "minacce" francesi, ecco che l'esecutivo sarebbe pronto a un estremo rimedio, ossia bloccare o apporre particolari condizioni a specifiche operazioni finanziarie. A far preoccupare il big di Fratelli d'Italia un retroscena già svelato da Francesco Specchia. La firma di Libero ha ammesso: "Fontaine, l'amministratore delegato di Bollorè, ha chiesto alla Meloni un appuntamento per spiegare le possibilità di una scalata a Mediaset e farla diventare una sorta di 'cavallo di troia' in territorio francese alla vigilia di elezioni che vedrebbero escludere Macron che è il peggior nemico di Bollorè".

Tutto dunque farebbe pensare che Vivendi non abbia intenzione di rinunciare. Anche se al momento il futuro del Biscione dipenderà dalle volontà dei cinque figli di Silvio Berlusconi. Con Pier Luigi Berlusconi, ad di Mediaset, intenzionato a proseguire sulla linea del padre. In ogni caso, se i francesi acquistassero l'impero televisivo, il governo non nasconde di essere pronto a fare barricate e mantenere il colosso tutto italiano.

Intanto si vocifera di un asse tra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi, primogenita del Cavaliere. Più che un patto di non belligeranza - specifica Il Messaggero - si parla di una vera intesa politica. Il motivo? Fratelli d'Italia non "aggredirà" Forza Italia con Opa ostili (su elettori o eletti) e Forza Italia continuerà nel solco moderato di Berlusconi, con la "regia" di Marina dietro le spalle.