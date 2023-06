Mediaset, il messaggio di Pier Silvio Berlusconi ai dipendenti: "Ora torniamo a vivere"

14 giugno 2023 a

"Ora torniamo a essere un'azienda viva". Il lutto nazionale ha colpito anche Mediaset, ma Pier Silvio Berlusconi dopo i funerali di Stato per papà Silvio ha mandato un segnale fortissimo ai dipendenti di Cologno Monzese, la sua "famiglia allargata" per scrollarli dal dolore. "Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza, però ragazzi da stasera, da domani, noi facciamo un click e torniamo ad essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita. Da domani torniamo ad essere quello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro". "Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà", ha aggiunto l'a.d. di Mediaset in un saluto ai dipendenti che lo hanno aspettato nello Studio 20 di Cologno Monzese.

"The rest is silence", ha commentato invece un affranto Fedele Confalonieri, presidente del Biscione, ai microfoni di Menabò in onda su Radio 1 Rai. Una colta citazione dell'Amleto di William Shakespeare per descrivere il suo stato d'animo ai funerali di Stato dell'amico di una vita Silvio. Intercettato in piazza Duomo, a Milano, lo storico braccio destro del Cav non ha voluto rilasciare dichiarazioni. "Non parlo, non dico niente", ha detto inizialmente. Salvo poi lasciarsi andare alla citazione che chiude la tragedia shakespeariana: "The rest is silence, come il finale di Amleto. Il resto è silenzio".

Oltre a Mediaset, e al suo futuro, tiene banco anche il destino di Forza Italia. "Esiste, l'ha fatta lui come Mediaset. Mediaset esiste ancora ed esisterà ancora anche Forza Italia. Con chi non ha importanza, la gente ancora per un po' non scorderà Berlusconi, almeno per un po'. Poi dopo tutto nella vita finisce e quindi sarà il tempo a dire", sono le parole di Marcello Dell'Utri, tra i fondatori di Forza Italia. "Se lui ci assiste dall'alto come ha detto il Vescovo, tutto è possibile? Vediamo".