30 giugno 2023

In Sicilia il Progetto “Cantieri Parlanti” riguarda i lavori pianificati sulla tratta Catenanuova-Bicocca e su alcuni segmenti della Giampilieri-Fiumefreddo nell’ambito degli interventi della nuova linea Palermo-Catania-Messina. Il dettaglio è stato illustrato nei due Infopoint aperti a primavera: il primo nell’atrio di Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, e il secondo nella stazione di Palermo Centrale. Si tratta di strutture temporanee dove sono stati esposti i pannelli che illustrano il tracciato delle opere, le caratteristiche tecniche, i dati aggiornati sull’avanzamento dei lavori, l’attenzione per l’ambiente e l’impatto sociale ed economico che le nuove infrastrutture avranno per territori e persone. Nello specifico, il cantiere Bicocca-Catenanuova, sulla Catania-Palermo, porterà al raddoppio della linea per 38 km, con l’attivazione di 17 viadotti, 8 cavalcaferrovia, 2 gallerie artificiali e 2 gallerodotti. Sono impegnati 400 lavoratori, che saliranno a circa 3.000 a regime. Investimento: 415 milioni.

I cantieri sulla Giampilieri-Fiumefreddo, tra Catania e Messina, completeranno il raddoppio con 42 km di un nuovo doppio binario, di cui 37km in sotterranea. È prevista anche la realizzazione delle stazioni di Fiumefreddo/Calatabiano, di Giardini/Alcantara e di quella interrata di Taormina e di nuovi viadotti, tra cui uno sulla valle dell’Alcantara lungo circa 1 km. L’investimento è di 2,25 miliardi, con impiego di 3.000 persone. A lavori ultimati, i tempi di percorrenza tra Messina e Catania si ridurranno di 30 minuti, mentre tra Palermo e Catania si viaggerà in due ore. La nuova linea Palermo–Catania–Messina ha un valore di oltre 11 miliardi. L’intervento, realizzato per conto di RFI, con il supporto di Italferr, sotto l’egida del Commissario Straordinario di Governo, beneficia anche di risorse del PNRR. I lavori del lotto Catenanuova-Bicocca sono stati affidati da RFI al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) che vede Webuild capofila, quelli del lotto Giampilieri-Fiumefreddo all’RTI con Webuild e Pizzarotti, entrambi col supporto della società Italferr.