Lapo Elkann, una mazzata da mezzo milione di euro: ecco come li perde

Un nuovo flop, per Lapo Elkann. Si parla del business del food e di organizzazione di eventi. Un business che, in verità, tanto "business" non è. La notizia viene rilanciata da affaritaliani.it, che rivela qualche cifra relativa alla Fb Garage, controllata dal nipote di Gianni Agnelli tramite Laps to go holding, che detiene il 100% del gruppo che si occupa di organizzazione eventi e proprietario del ristorante al secondo piano di Garage Italia Milano, lo spazio in piazzale Accursio, a Milano, che tempo fa Lapo realizzò insieme a Carlo Cracco.

Fari puntati sul bilancio 2022, approvato poche settimane fa, e che si è chiuso con una perdita di oltre 493mila euro in seguito al rosso di 245mila del precedente esercizio. Insomma il rosso cresce, nonostante i ricavi in salita a 592mila euro dai soli 97mila euro del 2021, anno in cui ancora si doveva fare i conti con la pandemia. A pesare sul bilancio 2022 sono dunque i costi, schizzato in soli 12 mesi da 338mila euro a oltre 1 milione di euro.

In virtù di questi ultimi risultati negativi, il patrimonio netto di Fb Garage è in negativo di 21mila euro. Comunque sia, nel corso dell'ultima e recente assemblea degli azionisti, Lorenzo Landini - l'ad riconfermato - ha fatto mettere a verbale che "il socio unico ha già provveduto ad effettuare un versamento di 50mila euro nelle casse al fine di supportare finanziariamente la società". Insomma, il rosso lo ripaga Lapo Elkann.