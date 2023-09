Tredicesime, il decreto del governo: ecco come cambiano gli importi

07 settembre 2023 a

Rivoluzione per le tredicesime. Giorgia Meloni sta pensando a una detassazione. Una misura che potrebbe arrivare nel decreto fiscale, assieme a una stretta al controverso Superbonus e a un aumento delle pensioni minime. Provvedimenti che vanno incontro ai cittadini e che potrebbero arrivare già a fine anno. In particolare, se per le pensioni bisognerà attendere la legge di Bilancio, per tredicesime e bonus edilizi si potrebbe assistere a una misura ad hoc. Una disposizione che potrebbe anticipare addirittura la finanziaria, visto che le tredicesime si pagano a dicembre.

Per questo - spizzera La Stampa - l'ipotesi è quella di un'aliquota al 15 per cento per i redditi bassi. Fino a raggiungere vari scaglioni più alti. Insomma, un vero e proprio regalo di Natale al quale si potrebbe aggiungere il bonus benzina per le fasce fragili. Discorso simile per le pensioni. Come confermato dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, sulle pensioni minime a 6-700 euro per gli over 75 "cercheremo di allargare il più possibile la platea per sostenere gli assegni bassi". Probabilmente con un taglio dell’indicizzazione: "Si può redistribuire l’adeguamento all’inflazione delle pensioni, come abbiamo fatto lo scorso anno per alzare le minime. Lo valuteremo".

Si parla poi di una proroga dei sostegni sulle bollette energetiche, che scadono a settembre. La valutazione, secondo il ministro Gilberto Pichetto Fratin, si farà entro la fine del mese di settembre. Poi arriverà la decisione. "Ci sono delle fasce della popolazione - ha riferito Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, - come gli ultrasettantenni gli ultrasessantacinquenni che devo essere aiutati subito, dopodiché la crescita va stimolata con politiche soprattutto legate all'imprenditoria e al lavoro che riconoscono il valore del lavoro degli operai e degli artigiani, aiutandoli con misure di defiscalizzazione sia per l'assunzione dei lavoratori sia per quanto riguarda le tredicesime, i premi di produttività e tutto ciò che serve per favorire la crescita".