Cassette di sicurezza e contanti: il piano anti-furbi del governo

13 settembre 2023 a

Una sanatoria sulle cassette di sicurezza. Il governo, secondo quanto riporta il Corriere, ci pensa. È una misura chiara per far dietro pagamento di un’aliquota, centinaia di miliardi di contante e valori accumulati in nero da contribuenti infedeli in cassette di sicurezza, casseforti domestiche o all’estero.

Il provvedimento era stato inserito tra gli obiettivi di Fratelli d'Italia in campagna elettorale, l'aveva proposto anche Matteo Salvini nel 2019 e Matteo Renzi lo aveva portato sul tavolo del governo alla fine del suo mandato nel 2016. E oggi l'esecutivo lavora a un porgetto ideato da Maurizio Leo, viceministro dell’Economia.

L’impostazione di fondo, allo stadio attuale, prevede per l’emersione del contante un prelievo del 26% delle somme di "annualità accertabili". Una aliquota capace di far emergere il sommerso. E di fatto il viceministro Leo, avrebbe previsto che il contribuente sia esposto ad accertamenti dell’Agenzia delle Entrate per le somme regolarizzate con aliquota zero. Infine, dovrebbero esserci filtri per cercare di evitare che entrino nella "voluntary disclosure", in questo nuovo meccanismo, proventi di reati non fiscali, soprattutto se legati alla criminalità organizzata. Vedremo se la misura troverà spazio in manovra. Ma di fatto è un tema sul tavolo del governo e soprattutto su quello del Mef.