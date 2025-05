Lo spread a 100 punti? Quanto si risparmia

Con lo spread a 100 punti, l’Italia potrebbe risparmiare fino a 10 miliardi da qui ai prossimi due anni. Per capirci il calo dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi a quota 100 punti base potrebbe tradursi in un risparmio di almeno 3,5 miliardi di euro perle casse dello Stato tra il 2025 e il 2026. Un risultato molto positivo per i nostri conti pubblici che potrebbe addirittura arrivare fino a 10 miliardi nel biennio. In più la discesa del differenziale tra Btp e Bund a livelli minimi degli ultimi anni consentirebbe di tagliare sensibilmente gli interessi da riconoscere ai sottoscrittori di titoli pubblici. Un risultato notevole, ma anche un importante regalo per l’esecutivo che avendo un contesto così favorevole rafforzerebbe la credibilità del Paese sui mercati e potrebbe alleggerire la pressione sulla legge di bilancio 2025, attesa per l’autunno.

Come detto, si tratta del livello più basso registrato negli ultimi anni che indica che i mercati percepiscono l’Italia come un emittente meno rischioso rispetto al passato. In altri termini, il Tesoro - se la situazione continuasse a restare in questo modo - potrà collocare i suoi titoli a condizioni più favorevoli, riconoscendo tassi d’interesse più contenuti agli investitori. Cosa che potrebbe avere benefici in termini di minor costo per il servizio del debito a carico del bilancio pubblico. Considerando che ogni anno il Tesoro rinnova circa 350 miliardi di euro di debito, la riduzione di 50 punti base rispetto alla media del 2023 (quando lo spread era a 150) garantirebbe un risparmio di almeno 1,75 miliardi l’anno, per un totale che varia da 3,5 miliardi a 10 miliardi nel biennio. È quanto è emerso da un’analisi realizzata dal Centro studi di Unimpresa.