Btp Valore, ecco il "premio fedeltà": quanto si può incassare con il bis

Benedetta Vitetta 20 settembre 2023

Visto il successo ottenuto con la prima edizione con oltre 18 miliardi di euro di raccolta - era il giugno scorso ora il numero uno del Mef, Giancarlo Giorgetti, spera di bissare le sottoscrizioni ottenute nella prima emissione. In programma dal 2 al 6 ottebre, la seconda emissione del Btp Valore avrà un premio fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito dai piccoli risparmiatori - obiettivo primario di questo nuovo bond - e sarà destinato a chi lo acquisterà e lo conserverà fino alla scadenza dei 5 anni. Praticamente si tratta dello stesso livello del primo collocamento realizzato lo scorso giugno. Per sapere invece i tassi cedolari minimi garantiti, occorrerà attendere ancora qualche giorno dal momnento che il ministero dell’Economia e delle Finanze lo comunicherà il prossimo 29 settembre.

LE NOVITÀ

Quelli definitivi, invece, saranno annunciati a chiusura del collocamento, ossia il prossimo 6 ottobre, e non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti. Nato per attrarre la clientela retail, la seconda emissione del Btp Valore si caratterizza per la novità delle cedole nominali pagate trimestralmente. E non ogni 4 o 6 mesi come accade per lo più per la maggior parte dei titoli di Stato. I risparmiatori a cui si rivolge questa famiglia Btp, riceveranno infatti una cedola ogni tre mesi, calcolata sulla base di un tasso prefissato per i primi 3 anni, che aumenta per i successivi 2 anni di vita del titolo. Un meccanismo tipico del mercato obbligazionario che in gergo finanziario viene definito step-up, ossia tassi via via crescenti. L’intento del governo è dare un rendimento corposo in tempi di alta inflazione alle famiglie italiane e, nel contempo, aumentare la quota di debito pubblico custodito dentro i confini nazionali (attualmente è circa un decimo del totale complessivo).

FIDUCIA

Anche gli analisti e gli esperti - così come il ministro - sono fiduciosi che questa nuova edizione otterrà un buon risultato. Secondo John Taylor, co-gestore dell’AB European Income fund di AllianceBernstein, «l’emissione dovrebbe suscitare un notevole interesse, specie considerando che i depositi bancari sono ancora elevati. E se l’operazione andasse a buon fine, sarebbe un ulteriore segnale positivo per il mercato» ha aggiunto l’esperto, «poiché indicherebbe che gli spread e i rendimenti sono ora abbastanza alti da risultare appetibili per gli investitori». Ma come si deve fare per sottoscrivere e acquistare il Bto Valore? Per far sì che partecipino più cittadini possibili, i passi da compiere sono pochi e pure particolarmente semplici.

I risparmiatori potranno, infatti, acquistare il titolo attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi direttamente alla propria banca o all’ufficio postale presso il quale si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Collocato sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari (prezzo uguale a 100), il Btp Valore è senza vincoli e senza commissioni di sorta. È prevista la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà. L’investimento minimo è di 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando così, ha garantito il Mef, la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l’emissione.