Daniele Capezzone: Repubblica schiera i gemelli dell'autogol, Zaki e Giannini

13 ottobre 2023 a

a

a

Israele-Hamas? "Posizioni non chiarissime, nemmeno oggi, sui quotidiani italiani". Eccoci a "Occhio al caffè", la rassegna stampa scorrettissima di Daniele Capezzone. "Sul Corriere della Sera avanti con Veltroni e anche Cazzullo, che si barcamena, con posizioni non chiarissime sul conflitto in atto. Il Fatto Quotidiano te lo raccomando, l'Unità, e poi anche Stampa e Repubblica", sospira il direttore editoriale di Libero.

Il caso del giorno, però, è quello che prende forma sulle colonne del quotidiano diretto da Maurizio Molinari. "Su Repubblica vengono schierati i gemelli dell'autogol: Massimo Giannini e Patrick Zaki", riprende Capezzone. "Il primo scrive venti righe per ricordare il gravissimo attacco contro Israele, poi però va contro il bersaglio grosso: le destre italiane. Chiamate, gli infermieri, basta basta, portatelo via. Ma infermieri robusti. E poi c'è Zaki...". Ecco cosa ha scritto l'attivista.