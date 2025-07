Microfono d'oro 2025, vince l'economia pop di Alessandra Mori

L'appuntamento è per domani, 10 luglio, in Campidoglio: nella sala della Protomoteca sarà premiata la trasmissione radiofonica “POP ECONOMIA – RUMORE”, ideata, scritta e condotta da Alessandra Mori che riceverà il prestigioso "Microfono d'Oro" 2025. La manifestazione-evento dedicata al mondo della radiofonia organizzata da Fabrizio Pacifici, premia le trasmissioni più popolari e più seguite. Il riconoscimento per l'economia alla trasmissione in onda su Radio Libertà, si legge nella motivazione, "intende valorizzare un progetto originale e coraggioso, capace di unire divulgazione economica e attualità sociale, raccontando l’economia reale con un linguaggio diretto e popolare, attraverso il coinvolgimento di economisti, lavoratori, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, insieme alla voce autentica dei cittadini. Con la sua doppia anima – Pop Economia e Rumore – la trasmissione riesce a restituire un’immagine dinamica e concreta del Paese, facendo emergere voci, storie e fatti spesso trascurati dai grandi circuiti mediatici, ma fondamentali per comprendere la realtà".

Il Microfono d’Oro, premio promosso da Fabrizio Santori, segretario d’Aula Assemblea Capitolina, ha saputo ritagliarsi nel tempo un ruolo di primo piano tra gli eventi culturali della Capitale, premiando talento, dedizione e passione con un occhio sempre attento al territorio e ai suoi protagonisti. In un momento storico in cui la comunicazione gioca un ruolo fondamentale nella crescita culturale e sociale del nostro Paese, riconoscere il valore di chi lavora nel mondo della radio significa rafforzare l’identità collettiva e promuovere un’informazione di qualità.

Informazione di qualità come quella che fa Alessandra Mori, inviata Rai Uno, già responsabile eventi Microfinanza Enm- progetti Ue, redattrice Libero nonché fondatrice e direttrice del portale di notizie economiche Beconomy.it. La sua trasmissione - su Radio Libertà ogni martedì dalle ore 16 - è divisa in due “blocchi”. E forse sta proprio qui l'idea vincente della Mori: parte con la POP ECONOMIA, ovvero news sull’economia reale, analisi sullo stato dei nostri conti con economisti ed esperti. Poi irrompe il RUMORE dei fatti: ospiti, storie, cronaca, notizie, personaggi, protagonisti.

Alla cerimonia in Campidoglio, fissata alle ore 17, sono stati invitati anche il direttore di Radio Libertà Giovanni Sallusti e il condirettore Giulio Cainarca. Tra i premiati oltre ad Alessandra Mori tante “voci” storiche: tra cui Federica Gentile e Myriam Fecchi, e ancora Elisabetta Ferracini, Silvia Salemi, Beppe Convertini, Michele Plastino, Giulia Teri, Charlie Gnocchi, Mauro Casciari. Previste anche le presenze di Giovanni Alibrandi Direttore di Rai Radio 2, Alessandra Ferraro Direttore di Rai Isoradio, Marco Lanzarone Direttore Radio Rai digitali specializzate e podcast.