Pensioni, chi avrà l'aumento nel 2024: tutte le cifre

Di quanto saranno i tagli alle rivalutazioni delle pensioni nel 2024? È probabile che, proprio come quest'anno, gli aumenti sugli assegni saranno ridotti. Questo significa che per alcune fasce, quelle con gli assegni più elevati, gli incrementi saranno inferiori all’erosione del potere d’acquisto causata dall’inflazione.

Secondo le prime ipotesi, l'anno prossimo la rivalutazione degli assegni potrebbe attestarsi al massimo sul 5,5, 6%, anche per recuperare risorse che potrebbero essere utilizzate per far aumentare le pensioni minime. Le fasce attualmente valide sono sei e le ipotesi delle rivalutazioni delle pensioni nel 2024 rispetto all'inflazione sono le seguenti:

- 100% sulle pensioni fino a 4 volte il minimo (2.102 euro)

- 85% sulle pensioni tra 4 e 5 volte il minimo (2.102-2.627 euro)

- 53% sulle pensioni tra 5 e 6 volte il minimo (2.627-3.152 euro)

- 47% sulle pensioni tra 6 e 8 volte il minimo (3.152-4.203 euro)

- 37% sulle pensioni tra 8 e 10 volte il minimo (4.203-5.254 euro)

- 32% sulle pensioni oltre 10 volte il minimo (sopra 5.254 euro)

La data in cui potremo saperne di più è il 20 novembre, quando sarà fissata con decreto del ministro dell’Economia la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni. Quale sarà, quindi, l'impatto della rivalutazione sugli assegni? Lo spiega il Quotidiano Nazionale: "Coloro che prendono fino a 2.102 euro di pensione lorda al mese non hanno subito tagli: l’aumento è stato del 7,3%, 73 euro in più mensili e 949 annui fino a mille euro; di 110 euro mensili e di 1.430 euro in un anno per trattamenti fino a 2 mila euro. Nel 2024, l’aumento sarà ugualmente pieno, ma del 5,5 per cento".

Diverso il discorso per le pensioni più alte: "Coloro che hanno assegni sopra i 2.102 euro, hanno avuto incrementi sì, ma inferiori a quelli che avrebbero avuto se si fosse applicato il vecchio metodo - spiega il quotidiano -. Gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo hanno ottenuto il 5,6% anziché il 7,3% di inflazione. Tra 5 e 6 volte il minimo: il 3,87%. Tra 6 e 8 volte il minimo: il 3,43%. Tra 8 e 10 volte il minimo: il 2,70%. Oltre 10 volte il minimo: il 2,34%. La stessa scaletta si ripeterà nel 2024, ma con una percentuale iniziale di aumento più bassa, pari al 5,5 per cento".