Pil , l'Italia fa meglio del resto d'Europa: i dati che zittiscono i gufi

08 dicembre 2023 a

a

a

L'Italia fa meglio del resto d'Europa per quel che riguarda il Pil: a dimostrarlo sono gli ultimi dati Eurostat. Ne parla Michele Zaccardi su Libero: "Di certo, c’è che il Vecchio Continente appare in stagnazione. Rispetto al terzo trimestre del 2022, infatti, il Pil è rimasto stabile sia nell’Eurozona che nell’Ue, dopo il +0,6% e il +0,5% messo a segno, rispettivamente, nel secondo trimestre dell’anno in corso".

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Michele Zaccardi