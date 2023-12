Una poltrona per due, la lezione del film vale più di tutti i guru

Buddy Fox 22 dicembre 2023 a

a

a

Meno 3 al grande evento! Non sapete qual è? In un’era di grandi incognite, dove le news spesso sono fake, due sono rimaste le certezze a cui appigliarci: Sanremo e Una poltrona per due. Il film che da anni accompagna la vigilia di Natale è diventato un vero cult, un momento di divertimento in cui si descrivono i classici della finanza. Più di Wall Street di Oliver Stone, il film con Eddie Murphy riesce a catalizzare l’interesse anche di chi non frequenta la Borsa semplicemente perché è allegro e credo che sia l’esempio più concreto e reale di come si possa fare cultura finanziaria.

Infatti da inizio dicembre sul web si è scatenata la corsa a chi ti spiega e ti racconta meglio le dinamiche del film. Una sorta di vademecum o di vocabolario che descrive le scene principali. Ormai l’hanno capito tutti, per avvicinare la finanza al grande pubblico si deve parlare in modo semplice e divertente, e i film sono un ottimo veicolo. Qui su Panino e listino l’abbiamo sempre saputo, infatti da anni utilizziamo il cinema per spiegare i concetti più complicati. Sono stato un precursore. In questa corsa a chi arriva primo o a chi arriva meglio ho notato che nessuno parla della scena per me principale, mi riferisco a quando Clarence Beeks incontra sul treno Winthorpe e Valentine che si sono mascherati con l’intento di sottrargli una valigia contenente documenti importanti, ed ecco il punto, l’informazione che Gordon Gekko definiva «la comodità più importante che conosca», e quando ce l’hai non la condividi con nessuno.

Ovviamente la mia non è un'istigazione all’informazione privilegiata, l’insider trading è un reato, io mi riferisco alle conoscenze che possono avere un’efficacia sull’operatività sui mercati, un indicatore, una notizia che molti hanno dimenticato, una semplice intuizione, se funziona non la riveli a nessuno, perché più persone ne vengono a conoscenza e più l’efficacia diminuisce. Oggi sul web gli influencer finanziari, i “fuffa guru” si danno battaglia per contendersi utenti e consenso dispensando algoritmi miracolosi, indicatori infallibili o consigli per guadagni perpetui. Siamo strattonati da chi ci vuole offrire il consiglio migliore e mai pensiamo che sono le persone che non parlano mai quelle che conoscono le parole adatte alla situazione. Come Pinocchio veniamo adescati con la promessa dell’albero con gli zecchini, ma se esistesse veramente voi lo direste a qualcuno? Infatti Winthorpe e Valentine i dati sul raccolto delle arance non lo rivelano a nessuno, anzi, ma non voglio spoilerare rovinandovi lo spettacolo, vi faccio solo una domanda: avete capito perché i bond quest’anno sono andati così male? Buon Natale a tutti i lettori.

