Mark Zuckerberg, mega-bunker da 270 milioni di dollari: 2024, cosa sa?

21 dicembre 2023 a

a

a

Mark Zuckerberg sta costruendo una sorta di mega rifugio segreto circondato da un muro di due metri alle Hawaii, nei pressi di una splendida riserva naturale dell'isola di Kauai. Secondo quanto riporta la rivista Wired si tratta di un enorme complesso residenziale dal costo stimato (a fine lavori) di circa 270 milioni di dollari, circondato da centinaia di ettari di terreno e composto da due ville residenziali di circa 17mila metri quadrati, unite da un tunnel sotterraneo collegato anche a un bunker di 5mila metri quadrati.

Tra le pertinenze figurano varie piscine e jacuzzi, la palestra, i campi da tennis, le dependance e le case sugli alberi con ponti tibetani per arrivarci. "L’intero complesso - scrive Wired - avrà forniture energetiche e alimentari proprie, con un serbatoio per l’acqua potabile e uno spazio dedicato a diverse colture".

"Una roba da pazzi". Nicola Porro, il retroscena: chi è davvero Elon Musk

Ma la vera domanda è: cosa ha spinto il patron di Meta a costruire questo incredibile rifugio? Sa qualcosa che non sappiamo noi comuni mortali? Sicuramente sono molti i miliardari che comprano spazi inaccessibili su isole sperdute per proteggersi in caso di pandemie, disastri ambientali o attacchi nucleari. Soprattutto negli Stati Uniti c'è questa fobia - tra i ricconi della Silicon Valley - per quello che viene definito "l'Evento", ovvero l'Apocalisse. Una paura quella sulla imminente fine del mondo amplificata anche da film come Il mondo dietro di te, uscito sulla piattaforma Netflix.

Prima di Zuckerberg, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha acquistato un mega rifugio sull'isola di Indian Creek in Florida. Così come Jack Ma, fondatore di Alibaba, Peter Thiel, cofondatore di Paypall, ma anche James Cameron, regista di Hollywood, e William Foley, guru della finanza.