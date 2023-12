Superlega, Daniele Capezzone: "Le cinque ragioni per cui dico sì al progetto"

22 dicembre 2023 a

La clamorosa sentenza della Corte europea, in linea teorica, spiana la strada alla Superlega: i giudici Ue, infatti, hanno dichiarato illegittimo il monopolio Uefa nel calcio. E tra chi si schiera a favore della pronuncia ecco Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, che sul quotidiano di venerdì 22 dicembre spiega le cinque ragioni per le quali "dico sì al progetto". In estrema sintesi: più libertà, più soldi, più spettacolo sono un'opportunità. "E da liebrali diciamo basta al monopolio Uefa".

