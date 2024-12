Silvia Sardone contro il giovane immigrato: "Siete un insulto agli stranieri perbene"

13 dicembre 2024 a

È scontro a Dritto e Rovescio. Al centro della puntata di giovedì 12 dicembre, la morte del 19enne egiziano Ramy. Per l'occasione Silvia Sardone risponde per le rime a un giovane immigrato. "A te non frega niente della sua morte", contesta il ragazzo mentre l'europarlamentare della Lega non attende a rispondere: "No, a me dà fastidio il giustificazionismo... Voi avete tutte le opportunità che volete in questo Paese ma preferite altro".

E ancora, alza i toni la leghista: "Voi siete un insulto ai tanti stranieri che si integrano e si spezzano la schiena andando a lavorare perché preferite il guadagno facile, guidare senza la patente, rubare le catenine e altro. Io sono dalla parte degli stranieri perbene".

Siete d'accordo con l'Onorevole Silvia Sardone?#DrittoeRovescio in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/X6JfdfzhPl — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) December 12, 2024

Poco prima il caso della morte del 19enne di Corvetto aveva scaldato lo stesso Paolo Del Debbio: "Usate il cervello. Se uno non si ferma al posto di blocco, c'è il pericolo che finisca male, si doveva fermare. Lo capisci o no?". Per il giornalista Ramy "non meritava di morire ma è chiaro. Chi lo ha detto? È questione che in un inseguimento, può finire male". Il giovane, infatti, assieme all'amico alla guida dello scooter, non si era fermato a un posto di blocco scatenando l'inseguimento con i carabinieri.