Carrefour, Pepsi via dagli scaffali: guerra ai rincari

06 gennaio 2024 a

Carrefour pronta a togliere anche dai nostri scaffali i prodotti del gruppo Pepsico, ovvero la Pepsi, la 7 Up, le patatine Lay’s, Doritos, Quaker Oats o il tè Lipton. Dopo lo stop alle vendite in Francia, il marchio della grande distribuzione transalpino ha infatti deciso che estenderà il ritiro dei prodotti anche nei suoi negozi in Spagna, Italia e Belgio. Da giovedì Carrefour ha affisso nei suoi punti vendita francesi dei manifesti per informare i consumatori della decisione di eliminare dal listino i prodotti del gruppo: «Non vendiamo più questo marchio a causa di aumenti di prezzo inaccettabili. Vi preghiamo di scusarci per il disagio causato». Questi stessi manifesti saranno affissi probabilmente - secondo quanto riportano i media francesi- pure sugli scaffali dei supermercati spagnoli, italiani e belgi. La decisione di Carrefour arriva in un momento in cui le trattative commerciali tra distributori e produttori sono in pieno svolgimento. Devono infatti terminare il 31 gennaio.



Per questo Michel-Edouard Leclerc, presidente di E.Leclerc, la principale catena di supermercati in Francia, ha detto che le grandi aziende alimentari hanno aumentato i prezzi per i distributori fra il 6 e il 10 per cento, e in alcuni casi fino al 20 per cento, sottolineando come anche lui stia valutando di boicottare alcuni prodotti. Secondo l'emittente RTL, come riporta l’agenzia Gea, Pepsico pretenderebbe aumenti di prezzo intorno al 7%. Un livello sproporzionato secondo Carrefour, che già l'estate scorsa aveva pubblicamente accusato le patatine Lay's e le bevande Lipton di shrinkflation, ovvero di ridurre la quantità del prodotto in vendita mantenendo lo stesso prezzo finale.