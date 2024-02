Stellantis-Renault, le grandi manovre e il futuro dell'auto

05 febbraio 2024 a

Le indiscrezioni si moltiplicano e si rincorrono, i rumors riguardano la possibile fusione tra Stellantis e Renault. Ma perché se ne parla? La risposta sta nelle dimensioni, nelle potenziali integrazioni delle piattaforme di produzione, nel potenziamento della ricerca e, come spiega Mario Sechi su Libero di lunedì 5 febbraio e "naturalmente nella capacità di aprire nicchie in altri mercati e difendere il proprio spazion in Europa e negli Stati Uniti". Dietro alla grandi manovra Stellantis-Renault c'è insomma il futuro dell'auto. Un problema europeo.

