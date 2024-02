Gianni Agnelli, dall'Avvocato alle carte bollate: il triste epilogo di una gloriosa saga

15 febbraio 2024 a

Il triste epilogo di una gloriosa saga, quella della famiglia Agnelli. Già, perché si è passato dall'Avvocato alle carte bollate. Volano stracci in famiglia, con l'atto di accusa dei legali di John, Lapo e Ginevra Elkann contro la madre, accusata di "perseguitarli" ormai da vent'anni. Lei replica: "Voglio soltanto giustizia". Questa saga è un tema intrigante, le botte sono da orbi. Ma come detto, l'epilogo è triste. Un epilogo a cui si arriva anche per la prematura morte di Sergio Marchionne.