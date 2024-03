Addio reddito di cittadinanza? Toh, tornano i lavoratori stagionali

20 marzo 2024 a

Toh, senza il reddito di cittadinanza ritornano i lavoratori stagionali. Quegli impieghi estivi, al mare come in montagna, col traino del turismo che, per fortuna, dopo gli anni bui del Covid e delle quarantene di massa, è tornato a macinare numeri importanti, tra tre mesi ci si aspetta (o si spera, ma fa lo stesso) un nuovo record. Epperò il dato è ora perché, e lo sanno bene ristoratori, alberghieri, operatori del terzo settore in genere, ad agosto ci si arriva preparati.

Col personale giusto per soddisfare le (tante) richieste. E il personale, al momento, risponde. Prendi il Veneto. Uno dei motori economici d’Italia, quel Nord-Est che da anni (gli anni dei grillini al governo, anche se buttarla subito in politica può essere fuorviante: però così è) era in sofferenza. Di trovare camerieri e baristi, non se ne parlava proprio. Loro, gli imprenditori veneti, li cercavano: eccome. Ma nisba. Adesso è tutta un’altra musica. (...)