Salvini, il piano salva-casa ha fatto centro: la sanatoria rilancia il mercato

06 aprile 2024

Questa volta Matteo Salvini ha proprio fatto centro. Ne è prova affidabile (starei per dire: definitiva) la crisi isterica della sinistra, che già sparacchia a vanvera contro un inesistente condono.

Al contrario, sarebbe auspicabile che- davanti a una proposta di buon senso - anche gli alleati di Fratelli d’Italia e Forza Italia, naturalmente dopo un esame adeguato del testo (in queste cose, il diavolo può nascondersi nei dettagli, come si sa), facessero propria l’iniziativa e la appoggiassero, senza troppe preoccupazioni sulla prima firma e sulla paternità originaria del provvedimento.

"Salva casa", i dettagli del piano di Salvini: la mini-sanatoria fa impazzire la sinistra