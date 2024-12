Auto spaccata a metà, 2 morti: incidente tragico vicino a una scuola, immagini choc

11 dicembre 2024 a

a

a

Auto spaccata a metà, due morti e un ferito: un incidente davvero tragico quello che è avvenuto lunedì 9 dicembre a Dallas, in Texas. A perdere la vita due giovani di 29 e 31 anni a bordo di una McLaren 570S, auto da circa 190mila euro. La vettura si è schiantata contro un albero ed è rimasta tagliata in due dopo l'impatto. Coinvolta nello scontro anche un'altra donna, che ha riportato grandi ferite e che non sarebbe ancora stata identificata, a bordo di una Toyota. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sconvolgente il video che ha ripreso il drammatico momento dello scontro: diverse reti locali lo hanno diffuso nelle scorse ore.

Il filmato mostra l'auto completamente tagliata in due. Secondo WFAA-TV, il 29enne e il 31enne a bordo della McLaren probabilmente stavano andando ad alta velocità. Queste auto, infatti, come si legge sul sito ufficiale dell'azienda automobilistica, sono in grado di raggiungere i 200 chilometri orari in dieci secondi. E considerando le conseguenze dello scontro, gli inquirenti ritengono che la velocità sia stata la causa predominante dell'incidente. "Gli investigatori stanno facendo tutto il possibile per ottenere risposte a tragedie simili. Le indagini hanno confermato che l'auto non è stata rubata", ha affermato il tenente Tramese Jones del dipartimento di polizia di Dallas, come riportato da NBC 5.

Arrestato il camionista che ha travolto e ucciso la madre a Milano: da dove arrivava, cos'è accaduto al semaforo

L'incidente è avvenuto vicino a una scuola dove il limite della velocità è di circa 60 chilometri orari. Intanto, come riferisce NBC 5, i poliziotti hanno affermato che verrà effettuata l'autopsia sui due giovani a bordo della McLaren per stabilire la presenza o meno di alcol o droga in corpo.