Edoardo Bove, il messaggio di Tavano commuove l'Italia: "Si nutre di valore, rimpianto non conosce. Né dolore"

11 dicembre 2024 a

a

a

"Mai si arrende il vero combattente. Si nutre di valore, rimpianto non conosce, né dolore”. È il messaggio, in una storia Instagram, che Diego Tavano, l’agente di Edoardo Bove, ha lanciato riguardo al suo assistito.

Lo ha fatto poche ore dopo l’operazione di impianto del defibrillatore removibile che il centrocampista della Fiorentina ha avuto martedì. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Bove potrà tornare in campo in Italia o sarà costretto a emigrare all'estero nel caso in cui non possa togliere il defibrillatore.

Intanto il suo allenatore, Raffaele Palladino, guarda già avanti, spendendo però dolci parole per il suo centrocampista. Lo ha fatto nella conferenza stampa prima della sfida di Conference League contro il Lask Link: “Chi al posto di Bove? Beltran lo può fare, non dipende dalla posizione ma dalle caratteristiche generali. Credo sia importante la predisposizione alla fase difensiva”.

Edoardo Bove dall'ospedale: "Non ci credo": la foto di Cataldi che sconvolge il mondo del calcio italiano | Guarda

Con la rinuncia forzata al centrocampista ex Roma il tecnico con un passato al Monza è costretto a capire chi schierare come esterno sinistro nel 4-2-3-1, e da qui la decisione su Beltran. Per la sfida sarà invece assente il terzino Cristiano Biraghi: "Sì, domani (stasera, ndr) non ci sarà e non sarà convocato — ha concluso il tecnico ex Monza — Non ci sarà neanche Cataldi e lo recupereremo per domenica e non ci sarà neanche Biraghi per scelta tecnica".