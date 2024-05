Bonus 100 euro, servirà fare domanda: ecco tutti i requisiti necessari

03 maggio 2024 a

È stato il grande annuncio di Giorgia Meloni alla vigilia del primo maggio. E con il voto favorevole del consiglio dei ministri al decreto, iniziano a emergere i requisiti necessari per richiedere i 100 in più in busta paga a gennaio 2025. Si tratta di una erogazione prevista nell'ambito della tredicesima mensilità, riservata ai lavoratori dipendenti. Per ottenerla, il lavoratore deve possedere determinati requisiti di reddito e familiari.

Secondo il comunicato emesso dopo il cdm, per ottenere i 100 euro non bisognerà avere un reddito superiore ai 28 mila euro. Per quanto concerne lo stato familiare, il bonus spetterà al coniuge non separato con almeno un figlio a carico. In caso di single o separati, la condizione indispensabile è avere alemno un figlio a carico.

100 euro in più in busta, la mossa della Meloni: ecco per chi cresce l'assegno

Secondo quanto si apprende, il bonus sarà soggetto a ritenute. spettando a chi guadagna fino a 28 mila euro, l'aliquota è quella del 23%. L’importo sarà inoltre rapportato al periodo di lavoro. Se un dipendente sarà assunto il 1° luglio il bonus base sarà di 50 euro e su questo saranno applicate le ritenute. L'erogazione del bonus arriverà con la prima busta paga del 2025 e interesserà poco più di un milione di famiglie. Da ricordare è che dovrà essere il lavoratore a richiederlo al datore di lavoro: serve quindi attestare per iscritto la sussistenza dei requisiti, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.