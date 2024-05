Il primo cibo in scatola per cani e gatti spopola nel mondo

Dall'invenzione dei pasti pronti alla distribuzione in 65 Paesi. L'azienda italiana investe e cresce sul nostro territorio

La continua ricerca del benessere degli amici a 4 zampe. Questa la mission del gruppo Morando, tra i leader in Italia nella produzione di alimenti per cani, gatti e cavalli con importante diversificazione di business nel settore vitivinicolo e immobiliare, che nel 2023 ha registrato un fatturato di oltre 220 milioni, con una crescita a doppia cifra (+12%). A supportare la crescita c’è un importante piano di investimenti, a partire dal sito produttivo di Molfetta (BA). L’operazione da 12 milioni è dedicata prioritariamente all’installazione di un nuovo magazzino, all’avanguardia per il settore, totalmente automatizzato e robotizzato che consente di raggiungere oltre 15.000 posti pallets disponibili.



A questo si affianca un investimento sulla linea di produzione delle bustine che consentirà di aumentare la capacità produttiva di circa il 50%. Morando Spa, 100% italiana, con una distribuzione in oltre 65 Paesi nel mondo, oggi conta su 240 lavoratori ripartiti tra i 2 stabilimenti di Andezeno (TO) e di Molfetta (BA). Tutto cominciò negli anni ’50, quando il capostipite Enrico Morando ebbe l’intuizione di creare, per primo in Italia, il cibo in scatola per cani e gatti, sino ad allora sconosciuto nel nostro Paese. Enrico Morando fu pioniere anche della riscoperta del vitigno autoctono piemontese Ruchè, portando la Tenuta Montalbera (l’azienda vitivinicola della famiglia a Castagnole Monferrato) a diventare una delle cantine di riferimento per tutto il Monferrato. «Il Sud rappresenta storicamente la quota più rilevante per le vendite della nostra linea mainstream Miglior cane e Miglior gatto, mentre nelle altre aree continua la crescita delle gamme premium quali Miglior gatto Sterilized, Miglior gatto e Miglior cane Unico e Miglior cane I Preferiti. Il comparto degli alimenti umidi rimane il segmento con il peso maggiore sul fatturato, sviluppato per il 70% con prodotti a Marchio Morando», spiega Franco Morando.



«L'ultima innovazione di prodotto riguarda il lancio della linea Miglior cane e Miglior gatto - Le Specialità Italiane, che si ispira ai piatti della tradizione culinaria italiana come spezzatino, zuppe e polpettone preparati con carni fresche e verdure provenienti dalla filiera alimentare umana», aggiunge Laura Morando. Mentre il direttore commerciale Edoardo Lano, sottolinea che il gruppo sta «pianificando un piano pluriennale per il canale specializzato che prevede il completamento del portafoglio dei marchi attuali, il rafforzamento della struttura di rete vendita ed importanti investimenti a supporto».