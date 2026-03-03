L'Eredità, rivolta contro Katia alla ghigliottina: "Ha fatto tutto Fiamma"

Oggi, martedì 3 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il bentornata a Eleonora, la nuova campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti: Denise da Catania, Luca da Genova, Fiamma alla quarta sera, Katia da Novara, Antonella da Chiaravalle, Maria Elena da Taranto. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Katia. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 25mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Tempo", "Fatti", "Agenti", "Merce" e "Universale". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Scambio". Ma non era la parola esatta. La soluzione corretta era: "Esposizione".