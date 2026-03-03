Libero logo
Iran in fiamme
Rogoredo
Referendum Giustizia
Hub Energia

L'Eredità, rivolta contro Katia alla ghigliottina: "Ha fatto tutto Fiamma"

di
Libero logo
martedì 3 marzo 2026
L'Eredità, rivolta contro Katia alla ghigliottina: "Ha fatto tutto Fiamma"

1' di lettura

Oggi, martedì 3 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il bentornata a Eleonora, la nuova campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti: Denise da Catania, Luca da Genova, Fiamma alla quarta sera, Katia da Novara, Antonella da Chiaravalle, Maria Elena da Taranto. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Katia. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 25mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Tempo", "Fatti", "Agenti", "Merce" e "Universale". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Scambio". Ma non era la parola esatta. La soluzione corretta era: "Esposizione".

L'Eredità, gaffe clamorosa su Fabio Grosso: "Massa di ignoranti"

Oggi, sabato 28 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condo...

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Praticamente ha fatto tutto Fiamma e questa è arrivata alla ghigliottina?", "Katia: parrucchiere fammi i capelli come il mio gelato preferito. Parrucchiere: ho già capito tutto, non dirmi altro", "Mi sfugge l'interesse per questa cosa che dovrebbero trasmettere stasera, ma sicuramente è colpa mia".

L'Eredità, "farlocco": caos sui titoli di coda

Eleonora e Fiamma le due concorrenti che si sono sfidate ai cento secondi a L'Eredità, il game show condotto ...
tag
francesca l'eredità
marco liorni

L'Eredità L'Eredità, "farlocco": caos sui titoli di coda

Gaffe clamorosa L'Eredità, gaffe clamorosa su Fabio Grosso: "Massa di ignoranti"

L'Eredità L'Eredità, "ho temuto il peggio": colpo di scena sui titoli di coda

ti potrebbero interessare

La volta buona, Patrizia Mirigliani asfalta Ditonellapiaga: "Non ho delle disperate..."

La volta buona, Patrizia Mirigliani asfalta Ditonellapiaga: "Non ho delle disperate..."

Giancarlo Magalli, veleno anche su Fiorello: "Quando trova uno che fa un basso share..."

Giancarlo Magalli, veleno anche su Fiorello: "Quando trova uno che fa un basso share..."

Redazione
L'aria che tira, Bocchino asfalta la sinistra: "Questo bisogno delle opposizioni"

L'aria che tira, Bocchino asfalta la sinistra: "Questo bisogno delle opposizioni"

Redazione
Stefano De Martino al Tg1: "Sanremo? Sto già pedalando"

Stefano De Martino al Tg1: "Sanremo? Sto già pedalando"