Superbonus, uno scudo fiscale per i truffati: l'ultima indiscrezione

Ogni giorno una nuova stortura, una nuova truffa, nello sciagurato universo del Superbonus 110% voluto da M5s e da Giuseppe Conte. Un'onda lunga che si fa ancora sentire, eccome, e non solo sui conti dello Stato. Il punto è che spesso e volentieri a rimetterci sono anche i contribuenti, che rischiano di perdere la detrazione per irregolarità che non ha nulla a che fare con la propria condotta individuale. E proprio per questa ragione, per rimediare a questa stortura, il governo starebbe valutando una misura ad-hoc.

Sul tavolo dell’esecutivo prenderebbe infatti forma l’ipotesi di uno scudo fiscale destinato a chi ha aderito all’agevolazione senza aver commesso illeciti, ma si trova oggi nel mirino dei controlli. L’idea è intervenire nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate contesti difformità emerse successivamente, con il rischio concreto di vedersi revocare il beneficio e di dover restituire somme già portate in detrazione.