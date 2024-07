Giorgetti: "Non sarà una manovra lacrime e sangue"

10 luglio 2024 a

Non si può parlare certo in termini troppo ottimistici, ma è pur vero che, nel secondo trimestre, la nostra economia «sta crescendo e a ritmi moderati. Per questo oggi possiamo guardare avanti con fiducia visto che notiamo l'irrobustimento delle imprese, la solida posizione finanziaria delle famiglie e la forza delle banche». A usare queste parole è stato il numero uno di Banca d’Italia, Fabio Panetta, ospite all’assemblea dell’Abi riunitasi all’Auditorium della Tecnica di Roma, che se da ottimista quale è- vede sì il bicchiere mezzo pieno, invita comunque tutti a mantenersi prudenti. (...)

